Max Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato a Dazn dopo la vittoria col Sassuolo:



"Era importante vincere, dobbiamo ricreare entusiasmo. Siamo partiti bene, poi abbiamo avuto delle difficoltà nel gestire il momento".



DI MARIA - "Vediamo gli esiti di domani, non direi che sono preoccupato adesso. Quella faccia ce l'ha sempre Angel... Ha avuto un problemino simile qualche settimana fa. L'ho messo sull'esterno per permettere a McKennie di dare più protezione".



TANTE OCCASIONI - "Abbiamo fatto scelte sbagliate in campo aperto, non si può fare sempre gol ma dobbiamo migliorare in quelle situazioni".



BREMER - "Ha un buon piede, è tranquillo nel giocare, mi ha meravigliato. L'ho richiamato solo quando ha seguito Berardi fino nella sua metà campo, a un certo punto deve mollare. In area bisogna marcare, e su questo lui è bravissimo".



VLAHOVIC - "Quando fa gol è contento, ma gli dico sempre che deve migliorare nella lettura delle scelte di passaggio e di alcune situazioni".



PAREDES - "Ci ha seguiti? Io non sono social, ma non mi stupisce: sono amici, sono argentini, giocano insieme... la società ha lavorato bene sul mercato sostituendo chi è partito, sono contento dell'ingresso dei giovani".