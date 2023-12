Max Allegri, tecnico della Juve, ha parlato a Dazn prima della gara contro il Genoa:



"Il Genoa ha fatto il 67% dei suoi gol nei primi 45 minuti. In casa ti crea problemi, dovremo avere un approccio giusto. Rabiot? Va in tribuna, il pestone è risolto ma ha questo problema al costato che non gli permette di giocare. Miretti è in una buona condizione, va fatta una partita tecnicamente giusta. Attacco? Chiesa e Vlahovic si sono un po' fermati dopo l'inizio di stagione, ma l'importante è che facciano la prestazione e ci aiutino come hanno sempre fatto, poi le reti arriveranno".