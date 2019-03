Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della sfida contro l'Atletico Madrid: "Qualche goccia manca, ci dispiace che Douglas Costa non ci sia perché oggi si è di nuovo fatto male. Domani bisogna andare a mille. Quattro attaccanti dall'inizio? Sarà molto difficile perché non avrei cambi in panchina. Sarà importante che chi va in campo dia il massimo. Loro sono bravi ad accorciare, dobbiamo essere molto bravi e veloci a saltarli. Domani c'è bisogno di tutto lo stadio. Deve essere una grande serata. La Juventus deve essere molto intelligente, loro batteranno colpo su colpo. Nel calcio le partite non sono mai finite. Passare non significa arrivare in finale, ma sarebbe un bel passaggio".