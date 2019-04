La Juve è campione d’Italia per l’ottava volta consecutiva. Dopo la vittoria per 2-1 in rimonta contro la Fiorentina, l’allenatore bianconero Allegri ha parlato a DAZN: “Cuadrado fa sempre così con lo spray, anche l’anno scorso. Vincere non è semplice, sono molto contento. Abbiamo vinto due trofei, dispiace per l’eliminazione in Champions, ma oggi nelle difficoltà della partita ha reagito bene e nel secondo tempo l’abbiamo portata a casa. L’ottavo scudetto va festeggiato, abbiamo vinto a cinque giornate dalla fine, questo la dice tutta su quello che abbiamo fatto. I giocatori infortunati ora difficilmente recupereranno. Gli avversari forti in Champions ci sono tutti gli anni, ho visto Tottenham-Barcellona a ottobre e ho detto che i blaugrana erano i favoriti. Martedì abbiamo fatto un errore che va migliorato, è una questione psicologica. Quando subisci gol, devi rimanere compatto e unito, psicologicamente non deve cambiare nulla. Il momento decisivo del campionato è stata la vittoria contro il Bologna. Eravamo sempre corti per gli infortunati, per la prima volta ci è mancata un po' di corsa alla fine".



FUTURO - A Sky Sport, Allegri ha aggiunto: "Godiamoci questa festa e questi giorni, intanto. Poi ci incontreremo con la società e parleremo. Se confermo di restare come Ronaldo? Sì, ma non abbiamo ancora parlato. Il contratto non c'entra, dobbiamo parlare di programmi futuri".