Altra vittoria per la Juventus, che va sette su sette in questo avvio di stagione. Dopo il 2-0 al Bologna, Massimiliano Allegri ha parlato a Dazn: "Dobbiamo fare i complimenti ai ragazzi, nel primo tempo la squadra era padrona del campo, ma giocavamo troppo sul perimetro. Eravamo vulnerabili con interventi rischiosi, dovevamo riempire meglio il campo. Dybala ha fatto una bella partita come a Frosinone, doveva crescere, ha fatto bene Barzagli. Anche Bentancur e Perin hanno fatto bene. Era importante non subire gol, ora ci aspetta il Napoli. Modulo? È dovuto al momento della squadra con giocatori fuori, dovevo cambiare per far riposare qualcuno".



SU DYBALA E RONALDO - "Sono meno impaziente nei finali di gara? Sotto questo aspetto siamo migliorati, ma bisogna migliorare e non rischiare per non prendere gol. Valencia ci ha dato autostima, anche Frosinone con la squadra che ha giocato bene. Dobbiamo migliorare molto, la squadra sta migliorando e crescendo. Dybala-Ronaldo? Oggi hanno fatto bene, più giocano insieme più giocano meglio, ci sono margini di miglioramento. Con i tre davanti Mandzukic fa giocar meglio entrambi, dobbiamo vedere di giornata in giornata".