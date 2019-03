Allegri non è turbato dalle voci sul suo futuro, non lo è neanche per i tanti insulti sui social. E la decisione di chiuderli è stata del tutto personale, privata, dettata da quanto arrivava ma anche da quello che sentiva dentro. Come ricorda Tuttosport, Max pensa a domani sera, ma anche al dodici. E' tranquillo, molto concentrato. Già da domani può chiudere il discorso del quinto scudetto consecutivo, sarebbe l'unico allenatore in Serie A ad avere un tale vanto.