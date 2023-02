Non è la prima volta che accade. Anzi. Maxin conferenza tesse le lodi di un giocatore, che poi però deve partire dalla panchina. Questa volta è il caso di Moise, esaltato come mai prima d'ora dal tecnico bianconero. Eppure destinato a vestire i panni del vice-o poco più per tutto il prossimo mese, in attesa che Arekpoi gli riduca ulteriormente lo spazio a disposizione. Queste le parole di Allegri, un messaggio fortemente pensato da Max che lo lancia quando era stato interrogato su Vlahovic: “Abbiamo anche Kean che sta molto bene, lasciarlo fuori ora mi rimane molto difficile. È diventato molto importante, è cresciuto dal punto di vista mentale, è molto più responsabile, e dal punto di vista tecnico. Sta diventando, non è ancora al 100%, sta diventando un giocatore importante, ecco. Sono contento, è cambiato totalmente rispetto all'anno scorso”. Là davanti, 3-5-2 o tridente (ancora in cantiere e non in campo), c'è posto per un solo centravanti e quel posto è di Vlahovic.per quello scontro diretto per la salvezza (citando Allegri) che è la sfida con la Salernitana.– Questa quindi la formazione provata alla vigilia alla Continassa. Con qualche cambiamento per ogni reparto e almeno tre ballottaggi:A disposizione: Perin, Pinsoglio, Alex Sandro, Gatti, Miretti, De Sciglio, Iling-Junior, Soulé, Chiesa, Kean.Indisponibili: Bonucci, Kaio Jorge, Milik, Paredes, Pogba.Diffidati: Bremer, Locatelli.Squalificati: nessuno.