Juve, Allegri: 'Cacciatore dell'Inter? E' come guardie e ladri. I ladri scappano, le guardie rincorrono'

L'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha analizzato la sfida vinta contro il Sassuolo nelle dichiarazioni rilasciate a DAZN al termine della gara.



SULLA GARA - "Non è una questione di divertimento, è una questione di vincere le partite. Nel calcio conta solo questo. Non era semplice, anche stasera quando la partita sembrava indirizzata bene il Sassuolo è riuscito a trovare delle soluzioni ottime con Laurientè e Berardi. Bisogna pensare al Lecce, continuare a lavorare, migliorare e stare in silenzio. Abbiamo sbagliato alcune cose tecnicamente, restare più lucidi vicino all'area di rigore. I cambi hanno fatto molto bene e questo per noi è importante. Dobbiamo mantenere questa coesione e questo spirito di squadra".



SUL SASSUOLO - "Giocare contro di loro è sempre complicato, loro possono spezzarti la partita e lo stavano facendo. Era importante avere una buona pressione e mettersi sotto la linea della palla quando la perdevamo. Capire i momenti della partita è molto importante, un senso di maturità. Stiamo crescendo e di questo sono molto contento".



SU YILDIZ - "Uno che la stoppa e la passa come la passa Yildiz è raro, ce ne sono pochi. Difficilmente sbaglia le scelte o sbaglia dei palloni, ha qualità innate. Ha il gol nelle gambe, tra un po’ gli verrà il momento no perchè è normale che sia così, ha 18 anni. Chiesa sta facendo bene, sono contento per il gol fatto e da qui alla fine la differenza dovranno farla quelli davanti".



SU VLAHOVIC - "Vlahovic sta crescendo. Contro il Frosinone voleva spaccare tutto e ha fatto una brutta mezz'ora. Stasera ha giocato più lucido, più sereno, è un percorso che deve fare e ha tutto il tempo per migliorarsi".



SUL RUOLO DI CACCIATORE - "Lepre e cacciatore? Se c’è una lepre davanti vuol dire che dietro che c’è un cacciatore che insegue, è come guardie e ladri. I ladri scappano e le guardie rincorrono. Domenica andiamo a Lecce, su un campo difficile e bisogna prendere 3 punti. Abbiamo messo 16 punti sulla quinta in classifica e questo è molto importante. Pensiamo partita dopo partita, vincere a Lecce è difficile e pensiamo a quella".