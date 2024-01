Juve, Allegri festeggia le 400 panchine in bianconero: numeri strepitosi, il corto muso è già record

Redazione CM

400 volte Max: Massimiliano Allegri tocca stasera quota quattrocento partite ufficiali sulla panchina della Juventus, con risultati che Opta ha raccolto in relazione agli altri tecnici migliori della storia bianconera.



ALLA JUVE - Allegri occupa la terza posizione per gettoni ufficiali, davanti a Parola e Herrera e dietro di sole 5 lunghezza a Lippi e al lontanissimo Trapattoni (596). Ha però già vinto più partite del tecnico campione del Mondo (264 a 227). Ne mancano 55 per stabilire il record assoluto.



IN SERIE A - Più in generale, Trapattoni è l'unico allenatore a contare più scudetti nella storia della Serie A (7 a 6) mentre quanto a partite vinte, tra i due si inserisce Nereo Rocco: 352 Trap, 302 Rocco, 298 Allegri che dunque prepara il sorpasso. Solo con la Juve, le vittorie in A di Allegri sono 198. Quante di "corto muso"? 76 volte 1-0, record, una in più di Ancelotti.



IN CHAMPIOND LEAGUE - Cifra tripla raggiunta anche nella massima competizione europea: 100 partite tonde tonde, più di lui solo Simeone, Klopp, Lucescu, Mourinho, Guardiola, Wenger, Ferguson e Ancelotti.