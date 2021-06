. Anche nella scelta dei giocatori, arte nella quale il tecnico verrà consultato e impiegato molto più di prima. Così nei prossimi giorni (probabilmente già giovedì), complice il rientro di Max a Torino, andrà in scena il meeting con Federico Cherubini (il dirigente che ha sostituito Paratici) e gli altri uomini mercato. Tanti i temi di discussione, a partire dal futuro di Ronaldo e Dybala.La linea guida sarà quella di snellire e ringiovanire la rosa, provando ad abbassare il monte ingaggi. Possibilmente già entro fine giugno. Poi si ragionerà sui casi spinosi di Ronaldo e Dybala. Max è ancora convinto di quanto disse nel 2019 ad Agnelli: “Liberati di Ronaldo, sta bloccando la crescita di squadra e società”. Il suo pensiero non è cambiato. Ma serve l’offerta giusta. Da chi? Al momento le squadre possibili sembrano essere Psg o Manchester United.. E così potrebbero essere presto riallacciati i contatti con il suo entourage per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022.Intanto, un ritorno:Per il resto? Nella chiacchierata di giovedì Allegri chiederà una volta di più un nuovo regista: come raccontato da calciomercato.com Miralem Pjanic si è proposto , resta poi in piedi la candidatura di. Ma bisogna trovare la quadra con il Sassuolo. Sempre a centrocampo. Più intricata la questione portiere, tema su cui verterà parte dell’incontro:Per Allegri se sfumasse la cessione del polacco non sarebbe una tragedia. Insomma, l’incontro servirà a perfezionare le mosse, a scegliere tempi e modi d’azione. La Juve è già pronta a ripartire.