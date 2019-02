Non poco polemico, l'intervento di Tony Damascelli su Il Giornale. Per il noto giornalista, "Allegri deve ringraziare che il Bologna non sia l'Atletico, altrimenti le avrebbe buscate anche ieri, non soltanto per la forza dell'avversario ma per gli attuali limiti fisici e per gli elementari errori tecnici di alcuni bianconeri". Il quotidiano si sofferma soprattutto sulla gara di Ronaldo, che si è "dato da fare come un gregario (utilizzato così è un preziosissimo pezzo di argenteria in un monolocale con cucinino)". Insomma: fatica e confusione per la Juve. Sicuri che a marzo tirerà un'altra aria davvero? Al momento, per il Giornale, si tratta di pura "propaganda".