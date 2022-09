La sua Juve ha perso a Parigi ma quella di ieri per Allegri è stata comunque una giornata da ricordare, almeno sul fronte dell’amata ippica. L’allenatore toscano ha infatti potuto gioire per la prima vittoria di Estrosa, la puledra di due anni di sua proprietà. Vestita di color amaranto, come i colori della natia città di Livorno, ha vinto una gara che lo stesso ex Milan e Cagliari ha seguito in diretta streaming.