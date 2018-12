Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, parla a Sky Sport dopo la vittoria sulla Fiorentina per 3-0: "Chiellini è bravo di testa ma spesso segna anche di piede. Stasera è stato molto bravo col destro, complimenti a lui. Oggi non era semplice in un ambiente carico che attendeva da tempo questa partita. Ho chiesto ai miei ragazzi attenzione e compattezza, ci siamo ripresi a metà primo tempo e col secondo gol la squadra s'è sciolta creando diverse occasioni. Forse potevamo segnarla prima la seconda rete. A Firenze le partite non finiscono mai contro una Fiorentina che ha tecnica ed è stata pericolosa soprattutto ad inizio secondo tempo con diversi cross".



SU CUADRADO - "Mezzala? Può essere una prospettiva futura, è dinamico. E' migliorato tatticamente, fa bene anche il terzino".



LA SQUADRA - "Più tempo passa e più i calciatori si conoscono. Oltre a Ronaldo, anche Bonucci e Cancelo ci stanno aiutando. In attacco quando hai grandi giocatori sono loro bravi a coprire gli spazi. Io gli do semplicemente delle indicazioni. Oggi anche Dybala ha fatto una grande partita e miglioreremo ancora di più".



COSA SERVE PER VINCERE - "Abbiamo grandi uomini con grande carattere. Per vincere è fondamentale questo, non basta la tecnica. Per raggiungere grandi obiettivi servono umiltà e fisicità".