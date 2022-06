La Juventus della prossima stagione avrà un nuovo innesto anche in panchina. Massimiliano Allegri ha contattato personalmente Paolo Bianco, suo ex-giocatore ai tempi del Cagliari e in questa stagione nello staff di De Zerbi allo Shakhtar. Si aggiungerà a Padoin nella squadra tattica che sarà rinnovata in larga parte a Torino.