La certezza è Dusan Vlahovic. Il grande assente rischia di essere Federico Chiesa. E con il serbo chi gioca? C'è Arek MIlik in netto vantaggio su Moise Kean, rivitalizzato anche in azzurro ma ancora a secco in questo campionato. La Juve anti-Milan dovrebbe quindi avere la coppia Vlahovic-Milik in attacco.