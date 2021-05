Non solo. Anche o soprattutto un ruolo che vedrà Allegri andare ben oltre la posizione del semplice allenatore, con poteri pieni o quasi a livello decisionale, al fianco dell'amico Federico Cherubini e senza chi aveva portato alla separazione con Max. Forse un caso la tempistica dell'annuncio dell'addio di Fabio, sicuramente non è un caso la decisione definitiva di terminare la sua avventura. Altra storia comunque.: d'altronde prima di comunicare una decisione alle altre pretendenti, Allegri continuava ad attendere un segnale del Real. Arrivato, ma quando forse era troppo tardi. Perché nel frattempo Zidane aveva sì deciso di lasciare il Real, ma non ancora di dire di sì alla Juve. Che nel frattempo ha schiacciato il piede sull'acceleratore per non voltarsi più indietro, chiedendo ad Allegri unn cambio di una carta sostanzialmente bianca e un ruolo di vero vincitore di questi due anni d'esilio dalla Continassa: dirgli addio è stato un errore, ora però c'è bisogno di lui. CheIl no al Real è il più importante, pesante, anche storico, perché arriva dopo quello di due anni fa. Ma non è l'unico., non aveva dubbi Bepperiguardo al fatto che fosse la scelta migliore, forse proprio questa è stata la scintilla per accendere la miccia definitiva nella coppia Agnelli-Elkann. No, no, no. Alla Juve, però, ha detto sì.