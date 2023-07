Pogba sta lavorando per tornare in forma in vista dell'inizio della nuova stagione, ma intanto Massimiliano Allegri sta pensando a un giocatore che possa sostituirlo se non dovesse rientrare al 100%. Niente mercato, il rinforzo è in casa: si tratta di Yildiz, il talento classe 2005 della Primavera, che l'allenatore sta studiando da mezz'ala.