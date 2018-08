Cercato a lungo e poi abbandonato dopo l'arrivo a Torino di Cristiano Ronaldo, Milinkovic-Savic è da sempre un pallino dei bianconeri che però non sono mai riusciti a trovare un'intesa economica con la Lazio che, adesso, potrebbe addirittura rinnovare il contratto del talento serbo.



Così, come riporta Tuttosport, Allegri ha già in mente una nuova soluzione tattica per sopperire alla mancanza di un centrocampista bravo sia tecnicamente che negli inserimenti: potrebbe infatti far scalare Bernardeschi a centrocampo facendolo giocare come mezz'ala, una soluzione già paventata la scorsa stagione ma mai davvero attuata in partita dal tecnico della Juventus.