Juve, Allegri: 'Dobbiamo pensare al futuro e programmare'

Redazione CM

Vittoria in scioltezza per la Juventus negli ottavi di Coppa Italia: 6-1 alla Salernitana e qualificazione al turno successivo dove affronteranno il Frosinone. Nel post partita Massimiliano Allegri ha analizzato così la partita: "Abbiamo preso un gol inaspettato, ma la squadra ha avuto una buona reazione. Quest'anno non era mai capitato di ribaltare una partita, è un bel segnale e vuol dire che stiamo bene".



CONDIZIONE - "Le risposte sono arrivate da tutti,abbiamo giocato meglio perché abbiamo attaccato molto la linea e correvamo in avanti. Serviva più lucidità, nel primo tempo abbiamo sbagliato troppo spesso gli ultimi passaggi".



TRIDENTE - "Dipende dalle condizioni di Chiesa e dalla crescita di Yildiz. Chi entra dalla panchina oggi è molto più importante: Chiesa, Kean e Weah sono tutti giocatori che possono mettere in difficoltà squadre stanche".



L'ANNO SCORSO - "Il lavoro di quest'anno è anche frutto di quello che abbiamo fatto nella stagione scorsa, nella quale abbiamo avuto difficoltà ma la società e Cherubini sono sempre stati con me. La Juve è sempre stata una società forte, e io ho sempre fatto l'allenatore. Giuntoli ci sta dando una mano, dobbiamo continuare così senza esaltarci".



OBIETTIVO - "Bisogna arrivare nelle prime 4. L'eventuale Champions, se ci arriviamo, completamente diversa, bisognerà adattarsi. Bisogna lavorare per l'anno prossimo e pensare a quello che succederà nel futuro, altrimenti ti trovi senza programmazione ed è un casino.



YILDIZ - Un aggettivo? Lasciamo stare. Molto intelligente, avrà un'importante carriera davanti".