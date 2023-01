Lapareggia 3-3 contro l'Atalanta, al termine del match il tecnico bianconeroè intervenuto a Dazn e ha esordito facendo ironia sulla cravatta azzurra dell'avvocato Mattia, legale del, ospite in studio: "L'ho sentito, è molto bravo... Non ho domande per lui, non sono cose che mi competono. Ma quella cravatta è meravigliosa (ride, ndr). Dove ha imparato a sdrammatizzare? Sono di Livorno, nella nostra ironia c'è del divertimento. Diciamo che sono stato fortunato a nascere a Livorno, quando facciamo ironia diciamo anche delle verità e c'è chi non le capisce. Solo noi potevamo inventare la roba dei Modigliani falsi e prendere in giro tutto il mondo...".- "Innanzitutto facciamo una valutazione della prima parte della stagione. L'unica toppa è stata la Champions League. Momentaneamente la squadra ha fatto 38 punti, togliendo l'errore VAR con la Salernitana e quindi sono 40. A parte il Napoli saremmo davanti alle altre. Dobbiamo continuare su questa strada. L'Atalanta è una squadra fisica, non era facile concentrarsi. Questa sera i ragazzi hanno dimostrato responsabilità, serietà e voglia di continuare ciò che avevamo intrapreso, non era facile dopo tutte le pressioni. La partita si era complicata. Non dobbiamo farci distrarre dalle cose esterne, ai ragazzi devo fare i complimenti e dirgli grazie. Era un aspetto psicologico, vedersi al decimo posto è come se ti togliessero quello che hai fatto. C'è solo da ringraziare loro e lo staff, con tanto orgoglio per quello che stanno facendo".- "Sono contento della reazione, purtroppo gli errori ci hanno penalizzato ma siamo stati bravi a restare in partita e ribaltarla. Poteva finire anche 5-2 per loro ma siamo stati bravi a sfruttare le occasioni, Danilo si è meritato un gol straordinario che ha compensato un errore. Abbiamo avuto un'occasione con Miretti che è un ragazzo giovane molto bravo, deve ancora migliorare ma deve stare sereno perchè il futuro è dalla sua parte. Come Fagioli, straordinario. Stasera Bremer ha fatto una grande partita. Sono contento della partita dei ragazzi".- "Nel calcio di oggi bisogna fare cose più strane, invece basta toccare e tirare. Mi avete scoperto un segreto (ride, ndr). Il segreto è che quando Di Maria fa giocate straordinarie quelle non fanno parte degli schemi".- "Servono gli stessi punti che ha fatto il Napoli nel girone d'andata? Non so se si può fare, io credo che a 71 arrivi in Champions League. E' difficile, ma noi dobbiamo lavorare serenamente. Abbiamo una settimana per recuperare energie e giocatori, poi abbiamo il Monza, la Coppa Italia, l'Europa League... Un passo alla volta. Dobbiamo guardare la realtà delle cose: abbiamo fatto 38 punti, se ne avevamo 40 eravamo in linea con le altre squadre. Poi c'è un Napoli che sta facendo un campionato straordinario".