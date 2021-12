Lachiude il girone di Champions al primo posto, dopo il successo con il Malmoeparla in conferenza stampa: "Sono contento che De Winter abbia giocato tutta la partita, anche chi ha giocato pochi minuti ha fatto vedere ottime cose. Siamo contenti per il primo posto, dimostra che vincere non è semplice. Però mettiamo da parte la partita e pensiamo a Venezia e sono preoccupato: il secondo tempo non mi è piaciuto, veniamo da tre vittorie senza prendere gol e sabato giochiamo in un campo dove è difficile giocare. E' stretto, è particolare, non lo conosciamo e servirà prepararsi bene. Nel secondo tempo l'approccio mentale è stato sbagliato: abbiamo creato molto, dobbiamo essere sereni ma non possiamo avere una percentuale realizzativa così bassa".- "Ha fatto una buona gara e sono contento. Sono contento di lui, di Rugani, di De Winter. Il primo tempo sono stato contento di tutti, nella ripresa abbiamo allentato e non deve accadere, in vista della gara col Venezia".- "Non si sentiva bene e l'ho tolto, ma non ha assolutamente niente".- "Che giocatore è? E' più centrale, poi ha qualità tecnica e può fare anche il terzino. Ha giocato anche con personalità e nella costruzione si può mettere a tre".- "E' stato un buon primo tempo, siamo entrati pensando che la gara si addormentasse. Loro hanno messo qualche pallone in area, abbiamo sbagliato tecnicamente e perso il controllo della partita".- "L'ho detto prima della partita: essere primi non ci fa sapere cosa uscirà dall'urna. Giocare l'ottavo non sarà facile, l'unica preoccupazione è la gara di Venezia: visto l'andamento avuto da inizio anno, è la partita più a rischio, va preparata nel migliore dei modi".