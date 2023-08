ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta sul campo dell'Udinese, dove la sua squadra aveva chiuso lo scorso campionato e domenica inizierà la nuova Serie A: "C'è curiosità, iniziamo un percorso che si chiuderà a fine maggio. Torniamo a giocare partite in cui contano i tre punti".e soprattutto di come sta lavorando il gruppo. Si sono intraviste delle buone cose, questa squadra ha grandi margini di miglioramento"., di certo cambia il metodo di lavoro in settimana. Non giocare la Champions League è un'amarezza e un dispiacere. Dobbiamo essere bravi ade Manna, che stanno lavorando bene in un ottimo gruppo di lavoro. Sono molto contento".dopo un anno difficile in seguito all'infortunio, ha una gamba diversa e anche più consapevolezza".anche se ha fatto bene in amichevole con l'Atalanta. Poi ci sono anche Milik e Kean, che ha preso un colpo e domani non sarà a disposizione. Sono soddisfatto del nostro attacco".dopo gli infortuni, sarebbe già un bel vantaggio per noi averlo a disposizione tutte le partite anche non per 90 minuti".