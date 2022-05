L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato a Mediaset dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia contro l’Inter:



“La mia espulsione? E’ passato uno dell’Inter e mi ha tirato una pedata… Ovviamente sono stato espulso io. Complimenti all’Inter, noi non abbiamo vinto nessun trofeo e ci portiamo dentro questa rabbia. Alcuni giocatori avevano pochi minuti nelle gambe, ma hanno fatto una grande prestazione e c’è da ringraziarli. Dispiace perché avevamo rimontato sia in campionato sia stasera e siamo venuti meno due volte contro l’Inter. Gli episodi ci sono andati contro, succede”.



INFERIORI? - "Posso fare solo i complimenti all'Inter e ai miei ragazzi, ora dobbiamo concludere bene la stagione, staccare e presentarci al meglio per la prossima".



CALO FISICO? - "La squadra ha fatto bene per 70 minuti, poi avevo bisogno di freschezza e di una mano per Cuadrado su Perisic. Mi sono messo a tre per questo motivo".