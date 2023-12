Un gesto che gli è costato un cartellino giallo da parte dell’arbitro Massa, ma che non è nuovo nel bagagliaio comportamentale dell’allenatore livornese., superando persino il suo famoso "sfogo" di Carpi di qualche anno fa. Nei minuti successivi, ill tecnico bianconero ha continuato la sua "protesta" uscendo anche a più riprese dall'area tecnica, fatto che gli è costato un giallo da parte dell'arbitro Maurizio Mariani.Era il 2 dicembre 2015 e allo stadio Braglia di Modena si giocava Carpi-Juventus. Nel finale, sul punteggio di 3-2 per i bianconeri, il biancorosso Lorenzo Lollo sfiora il gol del 3-3 graziando Buffon da due passi.Il tecnico, infatti, non era furioso con un singolo giocatore o contrariato per un episodio specifico, ma piuttosto per un accumulo di disattenzioni e leggerezze che potevano costare il risultato ottenuto. Non sarà l'ultima volta: Allegri e la sua giacca, la saga continua.