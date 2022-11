Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato a Sky prima della partita con l'Hellas Verona:



"Ogni anno è differente, anche le settimane. Stasera per noi sarà molto difficile, il Verona è squadra che corre e pressa a tutto campo, sarà un bel test. Dovremo fare una partita giusta, calandoci bene. Pensiamo a noi, a fare un passetto alla volta. Stasera sarebbe importante uscire con un risultato positivo".



CENTROCAMPO - "Non è questione di garanzie ma di condizione. Di Maria ha mezz'ora, Paredes non gioca da tanto... la partita dura 100 minuti, i cambi sono molto importanti e cercherò di sfruttarli soprattutto alla fine".