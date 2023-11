Il tecnico della Juve Massimiliano Allegri ha parlato a Dazn dopo la vittoria sul Cagliari:



"Era importante vincere per questioni di classifica, il Cagliari veniva da un ottimo momento. Dopo il 2-0 ci siamo un po' fermati, bastava far girare il pallone invece abbiamo preso gol su una situazione evitabile, dopo un contropiede. Menomale è capitato oggi che è stato ininfluente. Per portare a casa le vittorie ci vogliono partite del genere, i ragazzi lo sanno e rimangono compatti".



ATTEGGIAMENTO - "Già negli ultimi 15' del primo tempo le gambe giravano in modo diverso, nei primi 30 abbiamo avuto difficoltà. Non ci siamo disuniti, l'abbiamo sbloccata e siamo stati bravi. Il Cagliari è una squadra fastidiosa, fisica, l'hanno dimostrato".



ATTACCO A SECCO - "Hanno avuto occasioni, i gol arriveranno. Abbiamo cominciato anche a tirare da fuori, questo è bene".



MCKENNIE - "Sta facendo un campionato importante, ci ho parlato chiaramente e su questo deve continuare. In gare come queste diventa devastante. Gli ho detto che gli avrei fatto fare il quinto e che c'era da correre avanti e indietro".



CAMPIONATO - "L'Inter è favorita insieme al Napoli e al Milan stesso. Sono 4-5 anni che i nerazzurri sono costruiti per vincere lo scudetto, uno l'hanno vinto, sono avanti per vincere anche questo".



QUANTO ALLEGRI C'E' - "Noi dobbiamo vincere e poi pensare alla gara successiva, bisogna lavorare sui nostri limiti che come dico sempre devono diventare punti di forza"