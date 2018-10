Così MAx Allegri fa il punto in casa Juve tra il Napoli e lo Young Boys, a pochi giorni dall'addio di Marotta.



MAROTTA - "Sono passati appena due giorni, quando si rompe un rapporto oltre che umano anche professionale c'è un gran dispiacere. Serve sempre un periodo di assestamento in questi casi, fortunatamente abbiamo una partita di Champions da giocare e da vincere. Contro lo Young Boys non dobbiamo vanificare quanto conquistato a Valencia".



YOUNG BOYS - "PArtita che va giocata con grande rispetto e determinazione, in Europa c'è maggiore fisicità. Domani deve essere un passetto in avanti su noi stessi, partite facili solo alla fine se le rendiamo tali".



KHEDIRA - "Può entrare a partita in corso, non dall'inizio. Il programma era di recuperarlo per Udine, se potesse fare mezz'ora prima sarebbe buono".



NAPOLI - "Siamo calati e abbiamo concesso un'occasione importante a Callejon, questo non deve succedere. Dobbiamo imparare a restare nella partita per 95 minuti".



SENZA RONALDO - "Sono curioso di vedere la Juve senza Ronaldo. In Valencia l'abbiamo vista in dieci, fortunatamente ha preso solo una giornata e a Manchester lo abbiamo. Poi aveva bisogno di riposare, dopo una partita di grande intensità come quella giocata col Napoli. La migliore sicuramente da quando è qui"



DYBALA-MANDZUKIC - "Domani giocano. Sabato Paulo ha fatto grande partita"



TURNOVER - "Chiellini non gioca domani, Cancelo credo lo faccia recuperare. Barzagli gioca perché è venuto qui con me, nonostante volevano fargli fare la partita d'addio l'anno scorso è sempre un ottimo vecchietto".



CASO RONALDO STUPRO - "Non ho letto, non commento. Son cose private, assolutamente"



EMRE CAN - "Ho un dubbio a metà campo. Dipende se giochiamo a due con due mediani, se giochiamo a tre dietro e due esterni. Dipende dalla scelta se giocare con due o tre dietro"



KEAN - "Sta bene e può giocare"



BERNARDESCHI - "Può fare l'esterno, può giocare mezz'ala, può fare il trequartista. E può non giocare. Ho confusione io, ve la dovete prendere anche voi. Un po' per uno..."