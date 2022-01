Max Allegri non sarà in panchina contro la Roma, è squalificato. Il tecnico bianconero in ogni caso presenta la sfida con i giallorossi in conferenza stampa affrontando così il delicato momento della Juve. Questi i temi principali toccati da Allegri.



ROMA - "Partita difficile e complicata, la Roma ha ottime individualità. Poi Mourinho in questi momenti di difficoltà sa preparare bene la squadra. Altro scontro diretto bisogna prepararsi al meglio"



SQUALIFICA - "Ci stava, son cose che capitano non c'è bisogno di dire altro o commentare"



DYBALA - "Dobbiamo valutare dopo l'allenamento"

Seguono aggiornamenti