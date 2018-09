Valencia è alle spalle, all'orizzonte c'è già il Napoli. Ma prima per la Juve è tempo di Frosinone e Bologna. Questi i temi toccati da Max Allegri.



RONALDO - "E' il migliore giocatore al mondo insieme a Messi e per noi è importantissimo averlo. Finora ha segnato due gol, ma ha tirato tantissimo. Poi la squadra ha una sua fisionomia, con tanti altri grandi giocatori e lui è valore aggiunto. Non deve dimostrare niente, ha già dimostrato tutto in carriera"



PERIN - "Gioca col Bologna"



INFORTUNATI - "Khedira dopo la sosta"



CHAMPIONS - "Iniziare bene era importante, ma ora abbiamo una settimana di campionato"



FROSINONE - "Con la Lazio ha perso solo 1-0, con la Sampdoria ha fatto una bella prestazione inizialmente. Dopo la partita di mercoledì c'è troppo entusiasmo, questo abbassa la tensione: bella partita ma deve essere la normalità della Juventus. E domani c'è da vincere, non sono scontri diretti dove puoi lasciare qualche punto. Sono tre punti e da lì non si scappa"



DIFESA - "La difesa a tre può essere una soluzione. Devo vedere chi è che sta meglio, chi è che sta in piedi, soprattutto con la testa. Affrontiamo un giocatore come Perica che è noioso, ci ha anche fatto gol. Spero non siano in tanti ad essere rilassati di testa, altrimenti giochiamo in 7-8"



DYBALA - "Ho fatto una scelta mercoledì, con il rosso a Ronaldo e l'infortunio di Khedira ho dovuto fare altre scelte. Ha gol nelle gambe e domani sarà in campo. Si può rivedere in campo nella posizione della partita col Sassuolo, si può rivedere centravanti anche se non è uno che sta dentro l'area ma andrebbero sfruttate le caratteristiche che ha altrimenti in area non ci va nessuno. Bisogna migliorare, la squadra sta migliorando sia dal punto di vista fisico che tecnico".



ALEX SANDRO - "Ha bisogno di riposare? Se giochiamo a tre, uno tra lui, Cuadrado e Cancelo può riposare. Se giochiamo a quattro dietro, possono giocare tutti e tre. Devo vedere Bernardeschi che ha speso molto mercoledì. Poi devo vedere i cambi"



PJANIC - "Può giocare insieme a Bentancur e anche a Emre Can. Mercoledì avevo bisogno di uno come Douglas Costa, è stata un'eccezione la sua sostituzione".



MATUIDI-MANDZUKIC - "Sono quelli che hanno speso tanto, ultimi ad arrivare e hanno giocato di più, soprattutto a livello mentale devono riposare e queste situazioni prima o poi le pagano. Devo capire quando farli recuperare a livello nervoso".



TITE - "Tanto Douglas non ci poteva andare. Da noi ha pagato la multa, è stato penalizzato, ha capito subito e ora ha un mese di riposo forzato"



DIFESA 2 - "Ci vuole più attenzione in fase difensiva, Leo doveva capire un attimo meglio la posizione da tenere, facendo qualche passo indietro, e i terzini dovrebbero accorciare. Anche mercoledì a Valencia abbiamo subito troppi cross, come era successo nelle partite precedenti. A furia di crossare, può succedere che il difensore perda l’uomo"