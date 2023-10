Massimiliano, tecnico della, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sul Torino:"Nel primo tempo ci aspettavamo la partita che è stata, abbiamo avuto difficoltà ma poi nella ripresa ci siamo messi meglio. La squadra ha fatto una partita matura, in crescendo, sono contento dei ragazzi. In certe situazioni bisogna andare a chiudere l'azione, altrimenti si rischia di andare in grossa difficoltà. A Bergamo era successa una cosa simile, il 4-4-2 ci consente di coprirci meglio in fase difensiva. Stasera ho visto più sicurezza con la palla, avere soluzioni è importante"."L'obiettivo è sempre arrivare tra le prime quattro, questo non vuol dire che non si può sognare qualcosa di più. Stasera l'atteggiamento è stato giusto, stiamo crescendo nella consapevolezza che qui la normalità è vincere le partite"."Bisogna fare tante cose in più. Oggi abbiamo difeso bene gli spazi e concesso nulla, ma bisogna migliorare nella gestione della palla, altrimenti le partite si incasinano. Lo stadio com'è stato oggi è importante, ci dà forza".- "Secondo me diventa un giocatore meraviglioso, stoppare la palla come la stoppa lui...".- "Umanamente gli sono più che vicino, l'ho conosciuto da ragazzo ed è un giocatore straordinario. Aspettiamo la sentenza e speriamo nel meglio per lui".- "Andrà in Nazionale, oggi stava un pochino meglio. Vediamo come va in questi giorni, ma il nostro obiettivo è mandare in Nazionale più giocatori possibile. Bene anche per Yildiz".