Intervenuto in conferenza stampa, Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato del mercato bianconero: "Quando si fanno valutazioni, la squadra ha margini di miglioramento. Guardiamola nel positivo, questo sarà di auspicio. La squadra sarà migliore se otterrà risultati migliori, restiamo con i piedi per terra. Dire che siamo più forti o che puntiamo allo scudetto sono titoli che servono a voi che fate i giornalisti. Noi dobbiamo lavorare e correre, non è obbligatorio ma aiuta"



SU LUKAKU - "Non parlo di mercato e di altri giocatori. Detto questo, Vlahovic, Chiesa, Milik, Kean sono attaccanti forti e importanti. In più abbiamo Yildiz che è un giocatore giovane che ha grandi prospettive. Lukaku alla Roma? Non so se sia andato lì, so che noi abbiamo un reparto di cui sono molto contento"