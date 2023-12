, tecnico della Juventus, ha analizzato così, a DAZN, il pareggio ottenuto contro il Genoa."Non era facile, abbiamo fatto una buona prestazione ma per rimanere in cima bisogna essere più efficaci, l'avversario va ucciso perché poi ti capita un'occasione contro e subisci il gol. Serve lucidità ma è un punto importante, continuiamo la striscia positiva"."Massa ha fatto una buona partita, sono contento e non do mai giudizi perché non è il mio lavoro. Ci sono sempre episodi che vengono valutati in un modo e in un altro, non c'è una linea guida unica perché poi è soggettivo. 6-7 anni fa con l'Atalanta ci fu annullato un gol così dopo un minuto e mezzo, le polemiche non dobbiamo farle. Normale che non ci sia uniformità, sono casi soggettivi. Con il fuorigioco non si scappa, qui diventa soggettivo. Gli arbitri in campo sono bravi"."Siamo stati un po' leggeri ma Ekuban ha fatto una bella giocata. Può succedere, ma dispiace perché quando hai occasioni importanti devi segnare"."Chi l'ha sostituito ha fatto una buona partita, bisogna essere più lucidi e sfruttare situazioni favorevoli. Bisognava essere più cattivi ma il calcio è questo, il percorso deve andare avanti, dobbiamo essere sereni e continuare a lavorare"."Una scelta di campo, Vlahovic ha dato la palla a Chiesa. Dusan deve stare sereno, anche oggi ha fatto bene e si è messo a disposizione"."Bisognava essere più lucidi e calmi, con la forza di fare gol. Più lucidi e precisi a livello tecnico".