"Il momento più difficile è questo, non quando ci hanno tolto i 15 punti".non si nasconde e non nasconde la situazione che ora deve affrontare la. Come per ogni squadra c'è un mese per giocarsi il tutto per tutto negli obiettivi da raggiungere, ma la sconfitta in Coppa Italia contro l'Inter ne ha tolto già uno e ha riacceso i riflettori sulle criticità dei bianconeri, sterili offensivamente in difficoltà dal punto di vista emotivo per tutte le vicende in campo e fuori dal rettangolo verde. Non è un caso che Allegri, storicamente parco di commenti sul tema,. Prima della partita di San Siro aveva ribadito la volontà di restare, senza passi indietro e parlando anche già di programmazione ("Io ho un contratto di due anni, sono un privilegiato a lavorare alla Juventus (...) Pensiamo a finire bene la stagione. Poi bisogna avere obiettivi chiari per la prossima, la Juve deve programmare il futuro con tutta la voglia di migliorare sapendo che dovrà tornare a vincere. Se ci riusciremo l'anno prossimo non lo so, ma ci metteremo tutto l'impegno possibile"), di altro tenore le parole in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Bologna.- ", ma mi sembra una cosa normale e fa parte della vita, del gioco". Una risposta diretta e senza fronzoli, come per tutti gli allenatori il futuro di Allegri passa dai risultati. Una frase però che lascia trasparire nervosismo e fastidio, specie se inserita nel contesto di una conferenza stampa in cui non sono mancate altre repliche pungenti alle domande dei giornalisti presenti. Specie quando è stato toccato l'argomento relativo al post partita di Inter-Juve. Toni accesi e frasi molto forti quelle del tecnico toscano ("i" per citarne una), oggetto di polemica per giorni e non gradite neanche all'interno della società juventina, con la chiamata traper provare a distendere i toni almeno con la dirigenza nerazzura. L'episodio ha alimentato poi il dibattito sul futuro di Allegri, tornato prepotentemente in auge anche dopo l'aprile horror della Juve, con quattro sconfitte tra Serie A e Coppa Italia e i limiti nel gioco mostrati dalla squadra bianconera.- In questo clima di dubbi e nervosismo, anche dei tifosi bianconeri, ci sono alcuni punti fermi che non possono essere dimenticati. Su tutti il, primo deterrente all'ipotesi di una potenziale separazione con il tecnico toscano: la società, qualora non soddisfatta come evidenziato anche da Max, in caso di esonero dovrebbe corrispondere a Max l'intera cifra prevista da contratto salvo accordi a ribasso, uno scenario complicato. Non va poi dimenticato che, al momento in cui era stato designato ministro unico dello sport di questo governo tecnico da. Un tassello che ad oggi ancora manca, considerando che anche in caso di conquista sul campo (via campionato o via Europa League), il ticket potrebbe essere strappato di mano ai bianconeri per le vicende giudiziarie. Due dettagli, ingaggio e 'patto Champions', che rafforzano la posizione di Max, che al momento resta il perno di oggi e di domani di una Juve alle prese anche con riflessioni ad ampio raggio sulla direzione dell'area tecnica, ma l'incognita sulla partecipazione alla massima competizione europea, il rendimento ben al di sotto delle aspettative e il nervosismo post-San Siro lasciano intendere che la porta non sia del tutto chiusa e che l'idea di un cambio anche di allenatore in estate non vada esclusa a priori. Ma chi per sostituire, eventualmente, Allegri?cerca una panchina in Serie A e quella bianconera sarebbe più che gradita, ma il suo ingaggio è un ostacolo importante. Decisamente più sostenibile lo stipendio di, altro nome accostato alla Vecchia Signora nelle ultime ore, che ha fatto molto bene alcon il quale ragiona anche sulla possibilità di estendere il contratto in scadenza fino al 2024, al netto di una chiamata da Torino che cambierebbe tutte le carte in tavola. Discorsi e ragionamenti subordinati a quello che dirà maggio sul campo e fuori da esso: il futuro della Juve e quello di Allegri passano dai prossimi 30 giorni.