L'allenatore della Juventusha commentato a Sky Sport la vittoria per 3-1 sull'Atalanta: "soprattutto nel primo tempo ci hanno creato delle difficoltà, noi abbiamo difeso, abbiamo creato anche delle situazioni. Bisognava giocare meglio in alcuni momenti della partita, invece forse abbiamo verticalizzato un po' troppo.il sacrificio che comunque per vincere ci dobbiamo mettere. Perchè poi le qualità dei giocatori sono ottime, sono alte e su quello dobbiamo lavorare per raggiungere gli obiettivi".Sui gol di Dybala e Bernardeschi: "Io vedo tutti bene, perchè poi stasera anche quando sono entrati gli altri hanno fatto bene.E' normale che a livello di testa devono essere tutti nelle condizioni di mettersi a disposizione della squadra, perchè altrimenti non riusciamo a raggiungere un equilibrio che ci permette di dare continuità di risultati, facciamo un sali-scendi e questo non ce lo possiamo permettere".Su Ronaldo: ", è sereno e per noi soprattutto sarà un valore aggiunto".Sull'interesse di: ", perchè stasera comunque non era facile contro l'Atalanta, è la seconda volta che ci giocava, è andato a chiudere molte traiettorie e più avanti quando la condizione lo sosterrà di più sbaglierà di meno, perchè avrà più geometrie nella testa. Quindi è un giocatore su cui io conto molto".