Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la corsa scudetto: "Il Milan ha 66 punti ed è normale che è la favorita. Ma io credo che l’Inter abbia molte chance di vincere lo scudetto. Non togliendo il Napoli. Ora inizia ad alzarsi la pressione, le cose diventano più complicate. Ma credo che l’Inter abbia ancora margini di vantaggio”.