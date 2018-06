Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato al Corriere dello Sport del mercato dei bianconeri della prossima estate: "Mi aspetto il solito mercato, non dobbiamo fare grandi cose. Sono già arrivati Caldara, Spinazzola, Perin. Emre Can posso dirlo? Ha firmato? (ride, ndr). L'organico è ancora molto giovane. Milinkovic? Forte, lui come Cancelo".