Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, è intervenuto a DAZN a pochi minuti dal derby: "C'è una bella atmosfera e dobbiamo essere molto bravi in campo. Affrontiamo una squadra fisica, ci sarà da battagliare".



Kean unica punta, Miretti alle sue spalle. Scelta che dà più garanzie?

"Garanzie vediamo dopo perché ho la possibilità di avere due ricambi in panchina, che sono Milik e Yildiz. Poi abbiamo anche Fagioli. Intanto vediamo con gli undici in campo, poi magari dalla panchina avremo una mano".



Più difficile giocare senza Vlahovic e Chiesa?

"L'importante è che chi è a disposizione scenda in campo nelle migliori condizioni mentali, desiderando questa vittoria in un derby difficile".



Cosa ha detto alla squadra prima di questo derby?

"Che è una partita differente dalle altre e soprattutto è importante per la classifica".