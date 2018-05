Secondo il Corriere dello Sport, Max Allegri non farà sconti a nessuno e ha già deciso di far fuori tre giocatori da questa Juventus. Si tratta di Marchisio, Sturaro e anche Benatia, tutti e tre ritenuti a fine corsa con la maglia bianconera e così messi sul mercato. "Andranno via", scrive il Corriere.