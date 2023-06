L'hashtag #AllegriOut è un tormentone che non passa mai di moda, sempre stracolmo il carro social dei tifosi bianconeri che vorrebbero vedere la Juve ripartire da un nuovo allenatore.Il suo contratto come noto scadrà solo il 30 giugno 2025, almeno la prossima stagione quindi inizierà con Max ancora al suo posto.Come detto e ribadito dal diretto interessato, Allegri non se ne va. Come detto e ribadito dalla società bianconera (con Francesco Calvo prima e Maurizio Scanavino poi), la Juve non manda via Allegri. Poi nel calcio tutto può cambiare in un giorno, quel giorno però ancora non è arrivato e non appare nell'agenda della Juve. E l'inserimento dinello staff tecnico, ormai in via di definizione, è un'ulteriore conferma di questa linea.Ora Allegri è in vacanza, la scorsa settimana è andato in scena il vertice di mercato con la dirigenza bianconera e magari altri ce ne saranno, i contatti sono continui con chi è impegnato in prima linea. La base di partenza sarà una Juve che possa ripartire dalla base della stagione appena conclusa (3-5-2) ma capace di cambiare come sempre accaduto strada facendo (l'idea di tornare al 4-3-3 o 4-3-1-2 è sempre presente), l'elenco di chi confermare e chi lasciar partire è condivisa al netto delle difficoltà del mercato.