, allenatore della, parla a Dazn dopo il successo per 3-2 contro lo Spezia: "Abbiamo vinto una partita di sofferenza, bella vittoria e importante. Un po' fortunati nel finale, ma ci è tornato indietro quello che abbiamo lasciato nelle ultima giornate. Problemi a gestire la gara? Siamo stati leggeri in uscita sul primo gol, poi ha fatto un bel tiro""Non aspettavo risposte da Chiesa e da nessuno, li vedo tutti i giorni. Lui era tornato da infortunio in Nazionale, stasera mi ha chiesto il cambio. Chi è subentrato stasera è entrato bene"."Abbiamo sbagliato tanti palloni nell'ultimo passaggio, è anche un momento di poca serenità. Non era semplice contro uno Spezia che gioca bene e ha ritmo. Noi primo tempo bene, poi al primo tiro prendi gol..."."Le prestazioni dalla prima a oggi, dove abbiamo rischiato di prendere il terzo gol è stato oggi, nelle altre partite non abbiamo rischiato tanto. Dobbiamo sbagliare meno, e io esigo maggiore attenzione quando si passa la palla. Stasera alla fine c'era un po' di casotto in area nostra e poteva succedere di tutto"."Può fare 5 o 6 gol a campionato? Ne dovrebbe fare 10. Quando arriva lì deve spaccare la porta, deve essere più deciso nel passaggio gol e nel tiro in porta"."Oggi godiamoci questa vittoria importante. Ed è importante anche aver sofferto nel finale, il calcio è questo. Dobbiamo uscire dalla zona comfort"."Reali potenzialità? La classifica non la dobbiamo guardare, dobbiamo pensare a vincere la prossima partita, con la Sampdoria".