La passione di Massimiliano Allegri per l'ippica è nota da tempo. L'ultimo riferimento alle corse dei cavalli l'allenatore della Juventus lo ha fatto dopo la sconfitta contro la Spal, rispondendo a una domanda sul record di punti sfumato: "È come nell'ippica, basta vincere di musetto, di corto muso. Chi vince di corto muso è primo, chi perde è secondo. Se il Napoli non le vince tutte da qui alla fine, 84 punti bastano e avanzano".