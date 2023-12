Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato a Dazn dopo la vittoria sulla Roma:



"Giocare contro la Roma non è mai semplice, men che meno contro la Roma di Mourinho. Potevamo fare il secondo gol, ma la partita ce l'aspettavamo difficile e siamo soddisfatti dei nostri 43 punti e di quelli guadagnati sulle squadre che inseguono".



CONDIZIONE - "Stiamo bene fisicamente, abbiamo avuto anche delle belle geometrie, fatta eccezione per il finale e per alcune diagonali di passaggio e uscite. Poi dopo Genova e Frosinone siamo tornati ad avere un po' di sana paura di prendere gol, che poi è quella che ti permette di non prenderne".



VLAHOVIC - "Ha giocato bene, come nelle ultime uscite, direi in crescendo perché sta meglio fisicamente e lo abbiamo cercato abbastanza anche se potremmo cercarlo di più. Yildiz è meno punta di Chiesa, più verticale e meno contropiedista, ma conoscendosi non possono che migliorare".



RISPOSTA AD ACERBI - "Non commento le sue parole. Sono davanti di due punti, 45 sono tanti. Cerchiamo di star loro vicino sapendo che il nostro percorso è diverso anche per l'età dei nostri ragazzi. Siamo soddisfatti senza stare a guardare in casa di altri".



MIGLIORARE LA ROSA - "La possiamo migliorare solo noi, crescendo con i giovani come stiamo facendo. Il prossimo credo e spero sia Nonge, che va un po' raddrizzato ma è veramente bravo".



NEL 2024 VORREI... - "La Juve in Champions League, questi 3 punti ci aiutano per il nostro obiettivo".