Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal calcio d'inizio della partita contro lo Spezia: "Bisogna cercare di vincere, questa è la cosa più importante. Dobbiamo attenderci una partita aggressiva, lo Spezia gioca molto in profondità e sulle ripartenze: ci servirà pazienza, avremo tutto il tempo per sbloccare il risultato. Queste sono partite che non si possono assolutamente sbagliare. In questo momento i centrocampisti stanno bene e giocano loro, a Firenze magari cambierò: penso di partita in partita, intanto preoccupiamoci di questa che è la più importante".



Un commento su Paredes?

"E' un grande giocatore che aumenta la qualità del centrocampo. Aiuterà in costruzione Locatelli, domani sera finirà il mercato e da dopodomani lavoreremo senza tutte tutte queste voci di mercato, concentrandoci su ciò che c'è da fare".



Cosa dobbiamo aspettarci in uscita?

"E' andato via Rovella. Dobbiamo vedere quando rientrerà Pogba, speriamo il prima possibile".