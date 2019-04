Dopo la vittoria per 2-1 contro la Fiorentina, la Juventus ha conquistato l'ottavo scudetto consecutivo, che ha fatto seguito alla bruciante delusione per l'eliminazione dai quarti di finale di Champions League per mano dell'Ajax. Tra gli "esperimenti" in programma per questo finale di stagione per Massimiliano Allegri ci sono anche possibili novità tra le mezzali di centrocampo, in un ipotetico 4-4-2. Il tecnico livornese vuole provare Federico Bernardeschi e Joao Cancelo nel ruolo, per capire se la soluzione si potrà utilizzare a pieno dalla prossima stagione.