Juventus, Allegri pensa all'Inter: la gestione di Rabiot e Chiesa, la scelta su Danilo

Nicola Balice, inviato a Torino

Prima l'Empoli, ma poi c'è l'Inter. E allora per una volta anche uno come Max Allegri può fare uno strappo alla regola. La politica di chi vuole compiere un passo alla volta non cambia, la testa della squadra deve essere rivolta solo ed esclusivamente alla gara con l'Empoli di sabato pomeriggio all'Allianz Stadium, fondamentale per continuare la propria marcia e mettere pressione ai nerazzurri. Però nel pensare alla miglior formazione possibile, questa volta si terrà in grande considerazione anche l'avversario successivo: l'Inter appunto.



RABIOT E CHIESA - Ecco perché si è puntato da subito sulla prudenza per gestire il problema al polpaccio di Adrien Rabiot: zona particolarmente delicata a forte rischio ricaduta, meglio gestirlo con calma e senza rischi, lasciando a riposo il francese sia a Lecce che contro l'Empoli per provare ad averlo al meglio contro l'Inter. Ecco perché si punterà sulla prudenza anche per gestire il problema al ginocchio sinistro di Federico Chiesa: la paura per il gonfiore al ginocchio operato è finita in fretta, il dolore è passato ma pur avviando un lavoro mirato in allenamento è stato deciso di spostare il mirino per la data di rientro al 4 febbraio anche se in altri momenti sarebbe andato in panchina già con l'Empoli.



DANILO - Fin qui tutto fa parte comunque di una gestione già vista, considerando il momento della stagione. La vera novità potrebbe essere rappresentata dal turno di riposo di Danilo se confermato, il capitano bianconero è diffidato e per questo Allegri sta “pensando se farlo giocare o no”: una scelta in controtendenza con la filosofia dell'allenatore bianconero, la sua Juve non ha mai badato ai diffidati nello scegliere chi far giocare o meno, proprio perché ha sempre voluto ragionare su una sola partita alla volta. Ma ci sono anche le eccezioni. E questa sfida all'Inter evidentemente merita riflessioni diverse, questa sfida all'Inter è già iniziata.