Gli emiri sono mostruosamente ricchi, ma non sprovveduti. Sanno fare di conto molto bene. Sicché, è pressoché certo che, campione accertato ma ormai all’ultimo giro di giostra professionale,Del restoanche per la prossima stagione. Con il suo Portogallo, dovrebbe partecipare ai Mondiali in Qatar chiudendo così alla grande la sua memorabile carriera.