L'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri ha dichiarato dopo il Trofeo Berlusconi vinto a Monza: "Kulusevski ha buone potenzialità, ma deve migliorare molto nella cattiveria e nella concretezza sottoporta. Ha tutto il tempo per farlo perché è giovane".



"Fagioli stasera ha fatto un bel secondo tempo, giocando pulito. E' cresciuto, poi valuteremo con la società cosa fare. Locatelli e Pjanic? Non lo so, il mercato lo fa la società con cui parlo tutti i giorni. Con Miralem abbiamo passato insieme 4 anni importanti e mi ha regalto grandi vittorie, ma oggi è del Barcellona e noi abbiamo giocatori bravi".



"Ramsey ha giocato molto bene davanti alla difesa, se si convince può diventare molto bravo in quel ruolo".

"Cristiano Ronaldo è tornato con grande entusiasmo come tutti. Dybala ha avuto un leggero affaticamento alla gamba sinistra, ma dovrebbe essere a disposizione per Barcellona".