ha parlato in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, a margine del primo allenamento dellanegli Stati Uniti. Il tecnico bianconero ha ripercorso la scorsa stagione e ha messo le basi per gliDopo aver ribadito che "la Juve è arrivata terza lo scorso anno", il tecnico ha parlato del: "L'obiettivo è fare il massimo, anche se, perché dall’anno prossimo sarà fondamentale: mi sembra che i ricavi aumenteranno del 20-30%, per cui per una società italiana poter giocare la Champions".Parlando poi dei vari acciacchi, l'allenatore si è soffermato sulle: "Pogba?. Praticamente non ha mai lavorato con noi, sta procedendo bene ma ci vuole cautela perché è successa la stessa cosa anche l’anno scorso: pareva che tutto fosse ok e poi si fermava. [...] Bisogneràper capire se potrà essere a disposizione. Sunel migliore di modi, non scordiamoci che alla fine della passata stagione si era fermato per la pubalgia, perciò adesso".Infine, Allegri ha accennato al: "Prima di tuttooppure no, poi valuteremo con la società e il direttore come muoverci. Perché.[...] In realtà io... Valutiamo al meglio la squadra: se si può si migliora, ma è inutile prendere giocatori tanto per fare numero."