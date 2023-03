Il tecnico dellaMassimilianoè stato intervistato da Sky Sport prima della sfida col Friburgo. Le sue parole:"Abbiamo oggi una partita importante, domenica ne abbiamo un'altra molto importante, essendo fuori Milik, la partita si può anche decidere nel secondo tempo, quindi ho preferito portare Chiesa in panchina e averlo a disposizione anche domenica in maniera completa visto che lui quelle che ha volte che ha giocato una partita e mezza di seguito dopo si è fermato"."Dusan sta bene, credo che stasera farà molto bene"."Dobbiamo avere grande rispetto, è una squadra fisica, una squadra molto cinica, perchè comunque quando hanno poche occasioni fanno gol, quindi bisognerà essere molto bravi. E' una partita europea, una partita diversa, si gioca il passaggio in due partite, quindi stasera è molto importante uscire con una vittoria"."E' semplice, perché è arrivato in ritardo alla convocazione di ieri sera e credo che nel rispetto del gruppo sia stato giusto. Non è una questione di punizione, giusto mandarlo a casa e averlo a disposizione da domani".Poi a Sky: "Abbiamo una partita importante oggi e domenica ne abbiamo un’altra. La sfida si può decidere anche nel secondo tempo, quindi ho preferito portare Chiesa in panchina per averlo al completo anche domenica. Vlahovic lo vedo bene, credo che farà una bella partita. Il Friburgo è una squadra fisica, che anche con poche occasioni sa fare gol. Stasera è molto importante uscire con una vittoria. Pogba? E’ arrivato in ritardo alla convocazione di ieri sera e, nel rispetto del gruppo, credo sia stato giusto non convocarlo e riaverlo a disposizione da domani”.ha parlato ai microfoni di Sky prima della sfida di Europa League contro il Friburgo: “Pogba? E’ arrivato in ritardo, ci sono delle regole da rispettare, a maggior ragione dai giocatori importanti ed era giusto non convocarlo oltre che multarlo. Ci aspettiamo sia di esempio".