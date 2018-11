Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, parla in conferenza stampa, soffermandosi su Paul Pogba, prossimo avversario in Champions e obiettivo di mercato: “Parlare di Pogba non serve a niente, come di tutti i giocatori che non fanno parte della Juventus, non posso e non voglio parlare di giocatori di altre squadre. Pogba è giovane e ha ancora grandi margini di miglioramento, ora è un giocatore del Manchester e purtroppo mercoledì lo dobbiamo incontrare, se non venisse sarebbe meglio (ride, ndr). Standing ovation? Il pubblico deve farla ai nostri, non agli altri”.